3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!

Son referandum anketleri Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında MYK'da ele alındı. Üç anket sonuçlarına göre "evet" oyları önde.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti cephesinden yansıyan kulisleri bugünkü yazısında aktardı. Selvi, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya dilini yumuşatmasının sokağa olumlu şekilde yansıdığını düşünüyor. Günler azaldıkça kararsızların azaldığına dikkat çeken yazar, AK Parti'nin elindeki son anket sonuçlarını böyle duyurdu:

KARARSIZLAR AZALIYOR

"Kararsızların oranı yüzde 17'ye geriledi. Bir kısmının sandığa gitmemesi bekleniyor. Referandum olmasına rağmen araştırmalar katılımın yüzde 85-90 arasında olacağını gösteriyor. Bizde seçimlere ilgi yüksek ancak referanduma katılım oranı düşük. 2010 referandumunda yüzde 73.71, 2007'de ise bu oran yüzde 67.49'du. 16 Nisan'da katılımın yüksek olması bekleniyor. Halkımız sistem değişikliğine duyarsız değil.

EVET VE HAYIRLAR NE DURUMDA?

Peki oranlar ne gösteriyor? En son veriler Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan MYK'da ele alındı. Üç sonuç var, üçünde de evetler önde. Ama öyle büyük bir kopuş yok. Kararsızlar dağıtıldığı takdirde evet oyları en az yüzde 53.8, en fazla yüzde 54.5 görünüyor. Kararsızlar dağıtıldığında evet-hayır oranı şöyle:

Yüzde 53.8 evet, yüzde 46.2 hayır.

Yüzde 54 evet, yüzde 46 hayır.

Yüzde 54.5 evet, yüzde 45.5 hayır."