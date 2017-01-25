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'3 puana ihtiyacımız var'
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'3 puana ihtiyacımız var'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'Artık bir kırılma anına ihtiyacımız var. Bir 3 puana ihtiyacımız var. Bu takım o 3 puanı kazandığı takdirde çok daha önemli başarılara imza atacaktır' dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Artık bir kırılma anına ihtiyacımız var. Bir 3 puana ihtiyacımız var. Bu takım o 3 puanı kazandığı takdirde çok daha önemli başarılara imza atacaktır" dedi.
Teknik Direktör Osman Özköylü, kırmızı-beyazlı ekibin akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Talihsiz bir mağlubiyet aldıklarının ifade eden Osman Özköylü, "Adana Demirspor'dan daha etkili oynayan bir takımdık. Ama futbol böyle bir şey yakaladığın pozisyonu atacaksın. Maalesef biz haftalardır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Tabii ki üzgünüz ama biz önümüzü umutla bakıyoruz. Çok yeni bir takım oluşturmamıza rağmen sahada çok iyi oynayan ve birbirini çok iyi tamamlayan ve ilerisi için ümit veren bir Samsunspor vardı. 5 günde bir takım böyle oynaması gerçekten umut vericidir" diye konuştu.

"BİR 3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"
Yeni Malatyaspor maçı hakkında konuşan Özköylü, "Artık bir kırılma anına ihtiyacımız var. Bir 3 puana ihtiyacımız var, bu takım o 3 puanı kazandığı takdirde çok daha önemli başarılara imza atacaktır. Ben buna inanıyorum ve böyle olacağına da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor maçından mutlaka ve mutlaka 3 puan ile ayrılmamız lazım. Kazanacağımız bir galibiyet bu takımı şahlandıracak. Artık taraftarlarımızın da uyanması lazım. Samsunspor'a yüzde 100 sahip çıkmaları gerekiyor. Stadyumun tamamen dolmasını bekliyoruz, güzel bir galibiyeti hep beraber yaşamak istiyoruz. Belli sebeplerle maça önem vermedi ama bundan sonra sahiplenmesi lazım. Geçmişteki olumsuzluklara ve tepkiler bir kenara bırakıp bu takıma sahip çıkılmalıdır. Hep beraber bu zor süreçten sıyrılacağız, bu desteğe çok ihtiyacımız. Artık bundan sonra taraftar Samsunspor'un yanında olmak zorundadır. Bu takımın başarısı için herkesin desteğe gelmesi gerekir. Bizde onlara en iyi sonucu vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

ANTRENMANDAN NOTLAR
Averajla 2. durumda bulunan Yeni Malatyaspor karşılaşması hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Fatih Kılıçkaya ve Mustafa Sevgi takımdan ayrı düz koşu yaparken, diğer futbolcular istasyon ve taktik çalıştı. Şut çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
(Erdi Demür /İHA)


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