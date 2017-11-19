19.11.2017 16:17 3 puan tek golle geldi

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Serge Mbilla ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç yatarak kontrol etti.

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Emre Akbaba'nın kısa pasıyla topla ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'ın şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanatta korner sonrası topla buluşan Lamine Gassama ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

46. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın ortasında ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Vagner Love'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top filelere gitti. 1-0

54. dakikada ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunu kaleci Haydar kontrol etti.

80. dakikada Murat Yıldırım'ın sol kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanından Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışında arka direkte seken topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Pereira'nın ortasında ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



---KÜNYE---

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Efecan Karaca xxx, Mbilla xx (Emre Nefiz dk. 72 x), Emre Akbaba xxx, Fofana xxx, N'sakala xxx, Welinton Souza Silva xxx, Tzavellas xxx, Taha Yalçıner xx (Maniatis dk 18 x), Gassama xxx, Vagner Love xxx (Lungu dk. 62 xx)

Yedekler: Remy, Sackey, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Safet Susic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Yalçın Ayhan xxx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx (Eren dk. 83 ?), Barazite xx (Azubuike dk. 62 x), Sadık Çiftpınar xxx, Adem Büyük xxx, Aly Cissokho xx, Chebake xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx (Dia dk. 46 xx), Aytaç Kara xx

Yedekler: Farnolle, Sincere, Ferhat, Murat, Mina Meza, Dening, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Vagner Love (dk. 50) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton (dk. 53) (Alanyaspor), Pereira (dk. 82) Aytaç Kara (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)



