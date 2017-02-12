12.02.2017 15:46 3 puan Sivasspor'un

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. TFF 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan Emre'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ergin'in şutunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Vedat'ın şutu kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

47. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ceza sahasına yerden ortasında arka direkte düzgün bir vuruş yapan Ergin, topu filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada Vedat'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye'nin şutunda top ağlara gitti. 1-1

83. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Leandro meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1



---KÜNYE---

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Yıldırım xx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Cebe xx, Hasan xx, İbrahim Öztürk xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Yiğit x (Kerim dk. 76 x) Gökhan x (Leandro dk.46 xx) Emre xx, Burhan x (Gekas dk. 69 x) Ergin xxx

Yedekler: Tolgahan, Muhammed Furkan, Boye, Rıdvan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Samsunspor: Furkan xx (Tom dk. 67 x), Ndiaye xx, Hasan Kılıç xx, Abdulkerim xx, Vedat xx Ahmet Burak x, (Mustafa dk.78 x) Erkam xx, Brands x (Murat dk. 63 x), Kenan xx, Göksu xx, Kone xx

Yedekler: Ercan, Halil, Caner, Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Ergin (dk. 47), Leandro (dk. 83) (Sivasspor), Ndiaye (dk. 58) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ziya, Emre (Sivasspor), Erkam, Ahmet Burak (Samsunpor)

(Uğur Yiğit / İHA)

