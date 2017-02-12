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3 puan Sivasspor'un
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3 puan Sivasspor'un

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan Emre'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ergin'in şutunda top üstten auta çıktı.
27. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Vedat'ın şutu kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.
47. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ceza sahasına yerden ortasında arka direkte düzgün bir vuruş yapan Ergin, topu filelerle buluşturdu. 1-0
58. dakikada Vedat'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye'nin şutunda top ağlara gitti. 1-1
83. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Leandro meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

---KÜNYE---
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Yıldırım xx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Cebe xx, Hasan xx, İbrahim Öztürk xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Yiğit x (Kerim dk. 76 x) Gökhan x (Leandro dk.46 xx) Emre xx, Burhan x (Gekas dk. 69 x) Ergin xxx
Yedekler: Tolgahan, Muhammed Furkan, Boye, Rıdvan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Samsunspor: Furkan xx (Tom dk. 67 x), Ndiaye xx, Hasan Kılıç xx, Abdulkerim xx, Vedat xx Ahmet Burak x, (Mustafa dk.78 x) Erkam xx, Brands x (Murat dk. 63 x), Kenan xx, Göksu xx, Kone xx
Yedekler: Ercan, Halil, Caner, Lumu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Ergin (dk. 47), Leandro (dk. 83) (Sivasspor), Ndiaye (dk. 58) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ziya, Emre (Sivasspor), Erkam, Ahmet Burak (Samsunpor)
(Uğur Yiğit / İHA)
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