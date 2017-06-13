3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Toprak, "Şemdinli ilçesi Tekeli bölgesinde Türkiye-İran-Irak sınır kesişmesine yakın bölgede bulunan 2867 rakımdaki 34. Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliğine sızma girişiminde bulunan 3 terörist tespit edilerek uçaklar tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir" dedi. (Feyzullah Taş /İHA)
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