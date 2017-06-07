3 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'dan kulüp bulmalarını istedi.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'dan kulüp bulmalarını istedi. Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade ederek 3 oyuncuya teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetimin aldığı karar ile kulüp bulması konusunda bilgi verdiğini kaydetti. Başkan Eryüksel yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'ya takım bulmalarını istedik. Diğer oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Temmuz başı gibi transferi şekillendirmek istiyoruz" dedi. (Barış Gezici / İHA)
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