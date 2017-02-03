03.02.2017 17:36 3 Ocak'ta yakalanmaktan son anda kurtulmuş

Reina saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, 3 Ocak'ta saldırgan ve 'Baro' kod adlı firari şüphelinin bulundukları aracın trafik ekiplerince takibe alındığı ancak araçtan açılan ateş sonucu şüphelilerin kaçtığı ortaya çıktı. Reina saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, 3 Ocak'ta saldırgan ve 'Baro' kod adlı firari şüphelinin bulundukları aracın trafik ekiplerince takibe alındığı ancak araçtan açılan ateş sonucu şüphelilerin kaçtığı ortaya çıktı.

Reina saldırısına ilişkin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 şüphelinin eylemleri, savcılığın sevk yazısında tek tek sıralandı.

Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov'un DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu, saldırgana saklanması ve kaçması için yardım ettiği belirtilen sevk yazısında, "Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov'un, Reina eylemi gerçekleştikten sonra saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte ortak iki çocuklarını ve DEAŞ terör örgütü mensubu olan 2 şüpheliyi, Esenyurtt'taki saklandıkları evden, Pendik'teki DEAŞ Terör Örgütüne ait Yabancı Terörist Savaşçılar(YTS) evine araçla nakletmiştir" denildi.

Yazıda, Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov'un 3 Ocak 2017'de saldırgan Masharipov ile eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan 'Baro' kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen DEAŞ mensubu şüpheliyi Zeytinburnu'ndan saldırganın eşi ve çocuklarının bulunduğu Pendik'teki YTS evine araçla nakletmek istediği anlatıldı.



SALDIRGAN VE 'BARO' KOD ADLI FİRARİ ŞÜPHELİ 3 OCAK'TA SON ANDA KAÇTI

Şüphelinin, saldırgan ve 'Baro' kod adlı şüpheliye, buluştukları sırada birer adet terör örgütü tarafından gönderilen tabancaları teslim ettiği ifade edilen sevk yazısında, "3 Ocak 2017 tarihinde saldırganın içinde bulunduğu aracın trafik ekibince takibe alınması üzerine saldırgan ve 'Baro' kod adlı şüphelinin takibi yapan trafik aracına silahla ateş etmeleri soncu trafik aracı takibi bırakmıştır. Bunun üzerine, şüpheliler Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Yokuşu'nda içinde bulundukları aracı ve bir adet olayda kullandıkları tabancayı bırakarak tekrar kaçmışlardır" denildi.



DEAŞ MİLİTANLARININ EVİNDE 309 BİN AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ

DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheli Maıtıbake Tusunmaımatı'nın HTS inceleme kararları sonucunda saldırgan ile irtibatlı şahıslarla bağlantılarının tespit edildiği kaydedilen yazıda, " Şüpheli Tusunmaımaıtı, DEAŞ Terör Örgütüne ait YTS evinde yakalanmıştır. Şüphelinin konutunda yapılan aramada, DEAŞ Terör Örgütü eylemlerinin finansmanında kullanılan 159 Bin 380 Dolar para da elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Saldırgan ile irtibatlı şahıslarla bağlantısı tespit edilen DEAŞ mensubu şüpheli Maımaıtı Jumaınıyazı'nın 12 YTS evinden sorumlu olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin konutun yapılan aramada 150 Bin Dolar para ele geçirildiğini belirtildi.



POTANSİYEL TERÖR TEHDİDİ BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YASA DIŞI YOLLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ

Şüpheliler Adili Salimu ve İslam Magomedov'un, saldırgan'ın eşinin eylemden sonra götürülerek saklandığı Pendik'teki konutun çevresinde gözcülük yaptıkları, yakalandıktan sonra ise emniyete cep telefonu açılış şifresini örgütsel bağları nedeniyle vermekten kaçındıkları anlatıldı. Her iki şüphelinin de telefonlarının hafıza kartında örgütsel dokümanlar tespit edildiği belirtilerek, "Şüphelilerin potansiyel terör tehdidi bulundurmaları nedeniyle yurda girişleri yasaklanmasına rağmen yasa dışı yollarla yurda giriş yapmışlardır" denildi.



DEAŞ'IN 60 YTS EVİNDEN SORUMLU

Eylemi gerçekleştiren şüphelinin, saldırının ardından taksi parası için gittiği Mölcer Dağ Cafe'nin sahibi Tuersung Xıanmıxıdıng'ın da DEAŞ mensubu olduğu ifade edildi. Şüpheli Abdullah Türkistanlı'nın DEAŞ bünyesinde DEAŞ'lı teröristlere lojistik destek sağladığı ve DEAŞ'lı teröristlerin barındırıldıkları ve gizlendikleri 60 YTS evinden sorumlu olduğu kaydedildi.

'Baro' kod adlı firari DEAŞ terör örgütünün eşi Rakhnamo Zaıdzhankızı ve Gulsaya Tlegenova'nın ise saldırganın eşi ile birlikte saklandıkları belirtilerek, şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov tarafından Pendik'teki YTS evine nakledildikleri anlatıldı.

(Başak Akbulut / İHA)

