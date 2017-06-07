3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul Sancaktepe'de oto alım satımı adı altında müşterilere zorla senet imzalatarak dolandırıcılık yapan çeteye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'de oto alım satımı adı altında müşterilere zorla senet imzalatarak dolandırıcılık yapan çeteye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de bir çetenin internet üzerinden oto alım satım işlemi yaparak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde çetenin bir şirket kurduğu, şirketin adına internette sayfa açarak ve ilan vererek oto alım satımı gerçekleştiği fakat işlem sırasında müşterilere senetler imzalatarak dolandırdığı anlaşıldı. Çetenin şirket adı altında kullandığı büroya polis ekiplerince 31 Mayıs'da operasyon düzenlendi.



OPERASYONDA 2'Sİ KADIN 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri 43 mağdura ulaştı. Çetenin 43 mağduru dolandırarak elde ettiği toplam paranın ise 3,3 milyon TL olduğu belirlendi. Bir çok suçtan kaydı olduğu tespit edilen çete üyeleri Gayrettepe'de bulunan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çetenin dolandırıcılık anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Çeteyle görüşmeye giden bir mağdur dolandırıldığını anlayınca yaşananları kayıt altına aldı. Görüntülerde çete üyelerinin mağdurlarla konuşmaları ve dolandırıcılık anları yer alıyor.

Dolandırıcıların ağına düşen 35 yaşındaki İsa Sevilmiş, Servis aracı almak için gitmiştik. Peşinatını alıp sonra bizi sahte evraklarla borçlandırıp rehin koydular. Bu şekilde dolandırıldık. Yaklaşık 80 bin TL dolandırdılar. Bizden bir araç parası daha istiyorlar. Bir çok mağdur var. Şuan haklarında şikayetçi oldum. Artık yardım bekliyorum" dedi.

Dolandırıcılara 82 Bin TL'sini kaptırdığını söyleyen Mehmet Salih Ukay, "Dolandırıldık. Şuanda tutuklu olan şahıslar bizleri dolandırdı. İnternet üzerinden çalışıyorlar bunlar. Sıfır araçları çok uygun fiyatlara veriyorlar. Bizde internet üzerinden ulaştık onlara şirketlerine gitti. Şirketleri devasal bir şirket. Öyle bir şirket ki bunların dolandırıcı olduğuna inanamazsınız. Gittik 35 bin TL verdim. Kalan parayı da aracı alınca verecektim. Fakat her gittiğimde beni oyladılar. Tehdit ettiler zorla senet imzalattılar. Ya senet imzalayacaksın yada aracını vermeyeceğiz dediler. İmzaladığım senedi başka şekilde şekilde kullanıyorlar. Kiminin evini almışlar zorla. Benim 82 bin TL param gitti" şeklinde konuştu.

Eyüp Çelik ise "Araba alıp servis çekecektim. Şuan bir ekmeğe muhtacım. Hepsi gitti. Bütün paramı onlara verdi. Bana bir kahve içirdiler ondan sonra ne yaptığım ne imzaladığım farkında değilim" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz /İHA)