3 milyar dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Filipinli ve Çinli yetkililer, başkent Manila ve çevresinde gerçekleştirilen operasyonda 604 kilo metamfetamine el koydu.

Filipinli ve Çinli yetkililer, başkent Manila ve çevresinde gerçekleştirilen operasyonda 604 kilo metamfetamine el koydu.

Filipinler'in başkenti Manila ve çevresinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Filipinli ve Çinli yetkililer tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kilo metamfetamine el kondu. Metamfetamin, dünya üzerine hızla yayılan en zararlı uyuşturuculardan biri olarak kabul ediliyor.

Filipinler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Başkanı Isidro Lapena, operasyonun Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu, Çin Narkotik Kontrol Bürosu, Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu, Filipinler polisi tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Lapena, Valenzuela kentindeki operasyonda 604 kilo metamfetamine el konduğunu açıkladı.

El konan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin ise 3 milyar dolar olduğu açıklandı. Operasyonda Fidel Anoche Dee isimli bir uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı.

(Raymond Joseph Tan Africa/İHA)