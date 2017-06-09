Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalıştığı kum ocağı şantiyesinde 3 metrelik yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalıştığı kum ocağı şantiyesinde 3 metrelik yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kumluca Mahallesi'nde bir kum ocağında çalışan Yüksel Demir (35), şantiyenin tatil olduğu esnada iş makinelere bakım yapmak için kum ocağına gelDİ. Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yüksekten yere düştü. Şantiyede görevli başka biri tarafından fark edilen Demir için hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği anlaşılan adamın cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel Demir'in ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Salman /İHA)