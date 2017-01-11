11.01.2017 20:59 3. maddenin oylanması sırasında arbede

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında arbede yaşandı. TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı. Arbede nedeniyle oylamaya ara verildi.

Bu sırada AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salonda bulundu.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

