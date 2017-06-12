3 kişiyi öldüren zanlı tam bir suç makinesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürüp evi ateşe veren zanlının 4 ay önce hapishaneden çıktığı polise herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürüp evi ateşe veren zanlının 4 ay önce hapishaneden çıktığı polise herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokak'taki tek katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları 31 yaşındaki Özkan Cengiz, babası 60 yaşındaki Mehmet Cengiz ve 22 yaşındaki Kadir Aslan'ı öldürerek evi ateşe veren zanlı M.A.'nın polis ekiplerine herhangi bir ifade vermediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.'nın olay sırasında öldürdüğü kişilerle alkol aldığı, bu sırada çıkan tartışmada cinayeti işlediği belirlendi.



BİRDEN FAZLA SUÇTAN SABIKASI VAR

Üç kişiyi öldürüp evi ateşe verdikten sonra polis ekiplerince yakalanan M.A.'nın 4 ay önce hapisten çıktığı ve hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri herhangi bir bilgi vermeyen M.A.'nın başka kişilerle bağlantılı olup olmadığını ve cinayeti planlı olarak işleyip işlemediğini öğrenmek için çalışma başlattı.

(Abdülaziz Baydilli /İHA)