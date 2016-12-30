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3 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu
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3 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

Yüksek tansiyon sebebi ile beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım servisine yatırılmasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki Bülent Bayracı'nın organları, 3 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Bayracı sayesinde 5 kişi yeni yıla sağlıklı bir şekilde girecek.

Yüksek tansiyon sebebi ile beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım servisine yatırılmasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki Bülent Bayracı'nın organları, 3 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Bayracı sayesinde 5 kişi yeni yıla sağlıklı bir şekilde girecek.

İzmir'de yaşayan Bülent Bayracı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeni ile tedavi altına alındı. 13 yaşında bir erkek çocuğu sahibi olan Bülent Bayracı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bayracı'nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. Korneaları ile birlikte organları bağışlanan Bayracı, 3 kişiye can 2 kişiye ışık oldu. Bayracı'nın daha önce hayatını kaybeden annesinin organlarının da 7 kişide can bulduğu öğrenildi.

Organ Bağışı konusunda kendisi gibi diğer aile fertlerinin de oldukça duyarlı olduklarını ifade eden Bülent Bayracı'nın ağabeyi Kadir Bayracı, "2002 yılında kaybettiğimiz annemizin de organları 7 kişide can buldu. Rahmetli annem Hacca gitmeyi çok isterdi. Kendisi gidemedi ama korneasının nakledildiği bir hacı amcamızın Kabe'yi gören gözlerinde nur oldu" dedi.

Ailesi de organ bağışçısı

Bülent Bayracı'nın yeğeni Necati Kemal Akdemir, "Kendisi organlarının başka hayatlarda can bulmasını çok istiyordu. Umarız organları ihtiyaç sahiplerine gider ve onların daha uzun yıllar sağlıklı yaşamasına neden olur. Biz kaybımız için ailece çok üzüntülüyüz. Bizim üzüntümüz onların sevinci olur inşallah. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yönetimine, hemşire ve doktorlarına bize gösterdikleri yardımdan dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah herkes organ bağışı konusunda biraz daha duyarlı olur. Ben de organ bağışçısıyım. Umarım bağış sayısı her geçen gün daha da artar. Bir tarafın üzüntüsünün diğer tarafın sevincine dönüşmesini diliyorum ve herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

"5 kişiyi yaşama bağladı"

Organlarını bağışlayan Bülent Bayracı'nın ailesini makamında ağırlayan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimvekili Op. Dr. Teoman Şen de şunları söyledi:

"Ailemize kayıpları için Allah'tan rahmet diliyorum. Organ bağışı konusunda aile olarak göstermiş oldukları hassasiyet ile herkese örnek oldukları için çok teşekkür ederim. Beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından organ bağışında bulunma istekleri bizleri çok mutlu etti. Organ bekleyenlere umut oldu ve 5 kişiyi yaşama bağladı. Annenizin organları gibi kardeşinizin organlarını da bağışlamanız çok onurlu bir davranış" ifadelerini kullandı.
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