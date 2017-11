13.11.2017 12:43 3 kişinin öldüğü yolu trafiğe kapatıp lastik yaktılar

Şanlıurfa'da cumartesi günü sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası vatandaşlar lastik yakıp yolu trafiğe kapattı. Şanlıurfa'da cumartesi günü sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası vatandaşlar lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesi ile Karaali kırsal Mahallesi arasındaki yolda cumartesi sabahı sera işçilerini taşıyan Atila A. yönetimindeki 63 DP 614 plakalı minibüs ile Orhan Çakmak yönetimindeki 38 KV 746 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası toplanan mahalleli kazanın yaşandığı bölgede lastik yakıp yolu trafiğe kapattı. Araçların önünü kapatan yaklaşık 50 kişilik grup, yolun genişletilmesini istedi. Olay yerine giden Haliliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Tetik vatandaşları ikna ederek yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Yaklaşık bir saat yolu trafiğe kapatan kalabalık, kazada ölen ve yaralananların olay yerinde kalan iş elbiselerini ellerine alıp, yetkililerin yola bir çözüm bulmasını istedi.



"BİZ HER ZAMAN OYLARIMIZI VERDİK, GERİ ÇEKİLMEDİK"

Ölen işçilerin olay yerinde kalan iş elbiselerini eline alıp yolun yapılmadığını söyleyen İsa Güneş, "Yazık değil mi, 17 yaşlarında. Serada çalışıyor, aldığı yevmiye 25 lira. Her gün aynı. Yani bile bile her gün bu yolda ölüme gidiyoruz. Valimiz, Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimize sesleniyoruz. Biz her zaman oylarımızı verdik, hiç geri çekilmedik. Siz de bize sahip çıkın. 3 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyoruz" dedi.



MAHALLE MUHTARI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Mamuca kırsal Mahallesi Muhtarı Vehbi Koç, yolun çok dar olduğunu ifade ederek, "Bu yolun genişletilmesini istiyoruz. Yolu da görüyorsunuz, gerçekten çok dar. Buradan pamuk araçları, yüklü hafriyat araçları geçiyor. Dolayısıyla küçük araçları sıkıştırıyorlar. Gerçekten çok işlek bir yol. Burası Şanlıurfa'nın en işlek yollarından biri olan Kısas-Karaali yoludur" şeklinde konuştu.



"BABAM 9 YIL ÖNCE BU YOLDA ÖLDÜ"

Yaklaşık 9 yıl önce babası Osman Demir'i de aynı yolda geçirdiği trafik kazasında kaybeden Halil Demir, "Bizim şu anda bulunduğumuz yol, bu ölüm yolunda 9 yıl önce ben kendi babamı kaybettim. 2 sene önce Kısas'ta bir gencimizi kaybettik. Önceki gün de 5 tane gencecik insan burada vefat etti. Bunlardan 3 tanesi de tarım işçisi. Sabahleyin gidip 25-30 liraya çalışan tarım işçileri" dedi.



JANDARMA KOMUTANI İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Haliliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Tetik, yolu kapatan vatandaşlarla konuşup yeniden açmalarını sağladı. Kalabalık olay yerinden ayrılırken yolda yanan traktör lastiği ise kürekle temizlendi. Yol, daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

(Şinasi İnan /İHA)