3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazası, olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazası, olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tosya D-100 karayolu Yeni Sanayi kavşağı mevkiinde 19 Mayıs günü meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Samsun'dan İstanbul yönüne giden 61 yaşındaki Mustafa Soyanıt idaresindeki 41 PR 155 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, karşı istikametten gelen 38 SP 275 plakalı Ahmet T.'nin kullandığı kamyon ile çarpışmıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Mustafa Soyanıt, otomobildeki Zülfiye Soyanıt ve Temel Odabaş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaza anını saniye saniye görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen kamyona çarpıyor.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)