3 kişinin hayatını kaybettiği yangın kamerada

İstanbul Fatih'te 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaşanan can pazarı saniye saniye kaydedildi.

Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan ve çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 6 katlı bir otelde akşam saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanları tüm oteli kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda içeride mahsur kalan 35 kişiyi kurtararak vatandaşları tahliye etti. Yangın sırasında dumandan etkilenerek zehirlenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şili uyruklu Cahime Suel Müsellem, Şeyhiyde Celepçi ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Kocamustafapaşa itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında iki itfaiye eri de dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından başlarına su dökülerek müdahale edilen itfaiye erleri daha sonra ambulansta sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.



CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

3 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından olay yerine Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Cumhuriyet Savcısı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, otel sahibi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



YANGIN MERDİVENİ HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞILMADI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler otel içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında otele ait yangın merdiveni bulunduğu öğrenildi. Ancak yangın sırasında kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.



YAŞANAN CAN PAZARI AMATÖR KAMERADA

Yangında yaşanan can pazarı ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin otelin balkonlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardığı görüldü. Yangın sırasında yaşanan panik de kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Oğuzcan Yazar / İHA)