27.12.2016 12:40 3 kişinin ezildiği trafik kazası güvenlik kamerasına an be an yansıdı

Erzurum'un Horasan ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan kamyon Karayolları işçisi 3 kişiyi ezdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Erzurum'un Horasan ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan kamyon Karayolları işçisi 3 kişiyi ezdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay Erzurum - Ağrı Karayolu Horasan ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şeref Taş idaresindeki kapalı kasa kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol güzergâhında çalışan karayolları işçilerinin üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden Salih Ağabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Trafik kazası anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



