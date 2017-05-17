3 kişi tüfekle vurularak öldürülmüş hale bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli olarak E.A. isimli şahıs aranıyor. E.A.'nın eşi Yasemin A., kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behran Yıldız'ı öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişi evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli olarak E.A. isimli şahıs aranıyor. E.A.'nın eşi Yasemin A., kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behran Yıldız'ı öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.
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