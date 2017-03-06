3 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda olaylar

Bilecik'te amatör bir maçta 3 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören futbolcular hakeme saldırmaya çalıştı.

Bilecik'te amatör bir maçta 3 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören futbolcular hakeme saldırmaya çalıştı.

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 20. hafta müsabakasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecikspor-Osmaneli Gençlerbirliğispor maçı sonrası kırmızı kart gören oyuncular hakeme saldırmaya çalışınca, güvenlik güçleri hakem çıkış kapısını kilitleyerek olayların önüne geçti. Karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Bilecikspor, Celal Daş ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, maçın 75'inci dakikasında deplasman ekibi Osmaneli Gençlerbirliğispor, Faruk Çetin ile durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası 80'inci dakika oyundan çıkan Bilecikspor'lu Oğuzhan Yol ile Osmaneli Gençlerbirliğispor'lu oyuncular arasında bir tartışma yaşandı. Ortam bir anda gerilince maçın orta hakemi İlyas Özkan, Oğuzhan Yol'a kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Kartın ardından Bilecikspor atağında top hakem İlyas Özkan'ın ayağına çarpınca, Osmaneli Gençlerbirliğispor topu kapıp karşı atağa geçti. Pozisyona itiraz eden Bilecikspor'lu Yusuf Aydın da, hakemle tartışmaya girdi ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma 1-1 sona ererken Yusuf Aydın yeniden sahaya girdi ve hakemin üzerine yürüdü. Emniyet güçleri nezaretinde soyunma odasına doğru giden maçın orta hakemi İlyas Özkan, kendisine itiraz eden Bilecikspor kalecisi Hakan Dura'ya da kırmızı kart göstererek "Senide listeye ekledim" dedi.



MAÇIN HAKEMİ 2 OYUNCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Maç sonunda orta hakem İlyas Özkan, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, Hakan Dura ve Yusuf Aydın hakkında kendisine sinkaflı küfür ettikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu gelişmenin yanı sıra maçın gözlemcisi Fatih Gündoğdu ile İhlas Haber Ajansı muhabiri Cem Kaan Toka da birbirlerinden şikayetçi oldu. Hakemlere tepkiyi görüntüleyen İHA muhabiri Cem Kaan Toka'nın suratına demir kapıyı kapatan ve "İçerisi hakem soyunma odası" diyen maç gözlemcisi Fatih Gündoğdu'ya, "İçerisi hakem odası" diyerek kapıyı ittirerek içeri giren Toka arasında münakaşa çıktı. Gözlemci bu kargaşa sırasında elini kapıya sıkıştırınca hastaneden rapor alarak Toka'dan şikayetçi oldu. Cem Kaan Toka da, gözlemci Fatih Gündoğdu'dan, kendisini iterek yere düşürmesi ve basının haber almasını kısıtladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

(İbrahim Sünetçi / İHA)