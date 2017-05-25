3. kez baba olacağını öğrenemeden şehit olmuş

2016 yılında Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Murat Kasım, eşi Cennet Kasım, üçüncü kızlarına hamile olduğunu eşi şehit olduktan sonra öğrendiğini ifade etti.

2016 yılında Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Murat Kasım, eşi Cennet Kasım, üçüncü kızlarına hamile olduğunu eşi şehit olduktan sonra öğrendiğini ifade etti.

Eşinin şehadetinden sonra hamile olduğunu öğrendiğinde sevinç ve üzüntüyü aynı anda yaşadığını belirten Cennet Kasım, " Eşim, 'İlerde bir çocuğumuzda olursa ve o erkek olursa adını 'Murathan' vermek istiyorum' diyordu ben de onun için üçüncü kızımızın adını ondan esinlenerek 'Muradiye İrem' koydum" dedi.

"Sevinçle, üzüntüyü bir arada yaşıyorum" diyen Kasım, "Keşke hiçbir şeyim olmasaydı da eşim yanımda olsaydı diyorum ama yapacak hiç bir şey yok bazen elden bir şey gelmiyor, vatan sağ olsun diyorum. Eşim hamile olduğumu bilmiyordu, bana da sürpriz oldu. Eşim şehit olduktan sonra hamile olduğumu öğrendim. Sevinçle, üzüntüyü aynı anda yaşadım. Üç çocukla, genç yaşta böyle tek başıma kalmak beni de ister istemez sarstı. Sevinçliyim üç tane kızım olduğu için ama eşim yanımda olmadığı için büyük bir acı ve üzüntü içerisindeyim. Tarifi anlatılmayacak, yani ancak yaşayanbilir. Ne kadar rahatta olsam, her ne kadar eşimin sayesinde kızlarımı büyüteceğim bir rahatlık içerisinde de olsam her zaman onun yokluğu benim içimde olacak" ifadelerini kullandı.

Şehit Uzman Çavuş Murat Kasım'ın Rümeysa ve Berranur isimli kızları da bulunuyor.

(Bekir Öztürk - Resul Yanbul/İHA)