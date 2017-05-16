3. kattan düşen çocuğun inanılmaz kurtuluşu

Samsun'un Bafra ilçesinde 3'üncü kattan beton zemine düşen 3 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3'üncü kattan beton zemine düşen 3 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Çiçekli 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katın penceresinden bakan 3 yaşındaki Özgür Selim dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hafif yaralanan çocuk Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Samsun Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özgür Selim'in müşahede odasında bekletildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay /İHA)