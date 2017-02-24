3 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 infaz koruma memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 infaz koruma memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Gaziantep'te görev yapan 3 infaz koruma memuru gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne üye olmak suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; ilimizde görev yapan 3 infaz koruma memuru üzerlerine atılı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştır" denildi.
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