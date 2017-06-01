3 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DKP/BÖG'e yönelik düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DKP/BÖG'e yönelik düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, Türkiye'den Suriye'ye silahlı örgüt elemanı temin edip yollayan ve İzmir'de silahlı bombalı eylem arayışında olan Devrimci Komünistler/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütü mensuplarına yönelik İzmir, Mersin, Muğla ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Devrimci Parti'ye (DEV-PAR) yönelik yapılan operasyon neticesinde 12 örgüt mensubu gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında ikametlerde ve DEV-PAR'da yapılan aramada İzmir'den terör örgütü adına silahlı olarak kırsala gönderilen şahıslara ait çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

