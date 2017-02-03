03.02.2017 09:48 3 ilde göçmen kaçaklığı operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda göz altına alınan göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda göz altına alınan göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 26 Ocak'ta Çanakkale merkezli , İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirilmişti.

(Murat Yüksel/İHA)

