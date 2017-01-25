3 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'nin imamlarına yönelik Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin imamlarına yönelik Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin eğitim imamlarına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya'da düzenlenen operasyon kapsamında Refik Birim imamlarından R.D, Lise Alt Birim Bölge imamı M.A, Ortaokul Grup İmamı M.D, Ortaokul Alt Birim imamı M.B, Lise Alt Birim Bölge imamı V.B, Kahta memurlar imamı F.K, Kahta ilçe imamları F.Y., F.Ö., Hususi Hizmet imamı M.G, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan 9 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Refik Biriminin, örgüte ait olmayan dershane ve özel okullarda görev yapan örgüt mensubu öğretmenlerle ilgilenen birim olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir/İHA)