3 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki bazı iş adamları ve çalışanların örgütün içinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edilmesi üzerine İzmir merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan operasyonda, şu ana kadar 50 kişi yakalandı. 67 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği ifade edilirken, şüphelilerin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ifade edildi.

Gözaltına alınan kişiler İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

