3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu S.B., M.A., R.G., K.A. ve İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, aynı operasyon kapsamında dün de 7 kişi gözaltına alınmıştı.

(İbrahim Sünetci / İHA)