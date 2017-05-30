3 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında kadınların da buluduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında kadınların da buluduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da şafak vakti 30 ayrı adrese 400 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Değişik meslek gruplarından şahısların FETÖ ile bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülüyor.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe-Süleyman Cenk İdaye / İHA)