3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Balıkesir polisi, il merkezi ile birlikte Manisa ve İstanbul'da KHK ile kapatılan kurumlarda çalışan 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir polisi, il merkezi ile birlikte Manisa ve İstanbul'da KHK ile kapatılan kurumlarda çalışan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'in 7 ilçesi ve Manisa ile İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 17 kişiyi gözaltına aldı. KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığı öğrenilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğü binasına getirildi. (Bahadır Demirçeviren/İHA)
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