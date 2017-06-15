3 ilde FETÖ operasyonu: 12 polise gözaltı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik düzenlenen operasyonda 12 polis gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik düzenlenen operasyonda 12 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY'in emniyet ayağına yönelik Adana, Ankara ve Mersinde daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda baskın düzenlenen evler didik didik arandı. Baskında gözaltına alınan 12 polis, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 5 polisin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınan polisler arasında FETÖ'ün iletişim ağı olan 'Bylock' kullananların olduğu öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)