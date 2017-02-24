3 ilde ByLock operasyonu: 8 gözaltı

Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları iddiası ile 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları iddiası ile 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli Ankara ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen biri ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 7 akademisyen olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Bartın Üniversitesinde arama yapmıştı. Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan akademisyenlerden 3 kişinin görevde olduğu ve 4'ünün ihraç edildiği öğrenildi. Şahıslar emniyete götürüldü.

(Mustafa Kurt/İHA)