3 ilde ByLock operasyonu: 8 gözaltı

Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları iddiası ile 8 kişi gözaltına alındı.
Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları iddiası ile 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli Ankara ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen biri ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 7 akademisyen olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bartın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Bartın Üniversitesinde arama yapmıştı. Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan akademisyenlerden 3 kişinin görevde olduğu ve 4'ünün ihraç edildiği öğrenildi. Şahıslar emniyete götürüldü. (Mustafa Kurt/İHA)
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