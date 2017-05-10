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3 ilde 18 kişi PKK'dan gözaltına alındı
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3 ilde 18 kişi PKK'dan gözaltına alındı

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 31 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 31 kişiden 18'i gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra Mersin'e dönen ve örgütün gençlik yapılanması (YDG-H) bünyesinde yer aldıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 31 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Mersin'de 7 Mart tarihinde el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda parmak izi tespit edilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılarak görüntülenen şüphelilerin yakalanması için Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, örgütsel olduğu değerlendirilen kitap, örgütü simgeleyen bez parçası, 16 adet 9 milimetre çapında fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi.
1 şüpheli hakkında Eskişehir TEM Şube Müdürlüğünden bilgi beklendiği, 12 kişinin ise arandığı bildirildi.

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