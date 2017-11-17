17.11.2017 15:19 '3.Havalimanı yüzde 73 oranında bitti'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3.Havaalanında incelemelerde bulundu. Havaalanının yüzde 73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, ilk uçağın ocak ayı başlarında alana indirilebilecek duruma gelebileceğini söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3.Havaalanında incelemelerde bulundu. Havaalanının yüzde 73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, ilk uçağın ocak ayı başlarında alana indirilebilecek duruma gelebileceğini söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3.Havaalanında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, Çinli bir firma ile birlikte Türk mühendislerin geliştirmeye devam ettiği 'İgabot' isimli robot hakkında bilgi aldı. Geliştirilen robottan havaalanının hizmete girmesi ile birlikte 5 adet olacak. Robotlar yolculara rehberlik ve güvenlik hizmeti sağlayacak.

Yeni havalimanının terminal binasında basın açıklaması yapan Arslan, alanla ilgili önemli bilgiler aktardı. Havaalanının yüzde 73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici bir durumda. Bugün itibari ile yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Havalimanı bittiğinde günde 3 bin 5 yüz uçağa hizmet vereceğiz. Biz bugün bin 5 yüzlü rakamları yakaladığımızda buna rekor diyoruz. 3 bin 5 yüz uçağa hizmet edeceğiz, 150 havayolu şirketine hizmet edeceğiz. Dünyanın değişik 350 noktasına da uçarak yolcu taşıyacağız. Bunu yaparken 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454 uçak park yerine çıkacak. 3. havalimanına, İstanbul yeni havalimanına gelen bütün uçaklar gelip körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirme yok. Yine servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden geçecek. Aprondan geçmek, apronun yanından geçmek yok. Sadece İstanbul yeni havalimanında servis amaçlı 22 kilometre tünel var" dedi.

Yeni havaalanının yapımında önemli bir ilerleme aldıklarını belirten Bakan Arslan, "İnşallah bu sene sonu, önümüzdeki yılbaşında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu havalimanını sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Yeni havalimanının yapıldığı alanın kömür ocaklarından kaynaklı bir bataklık olduğunu belirten Bakan Arslan, "Özellikle burada çalışanlar çok iyi biliyor ki bulunduğumuz zemin, kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların, çukurların, su kuyularının oluşturduğu bir alandı. Geçmişte buradan çok ciddi miktarda İstanbul'un ihtiyacını karşılamak adına kömür çıkarılıyordu. Biz o bataklıkları kurutarak burada bir havalimanı yapıyoruz. Bunu yaparken ilk günden beri yasal olarak zorunluluk olmamasına rağmen şehir içinde yapılan bir yapılaşma olması nedeniyle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ihtiyacı olmamasına rağmen bu süreç yürütüldü. ÇED kapsamında onay belgesi alındı. Projenin tamamlanması ile birlikte bu alana ve çevresine 5 milyon ağaç dikileceğiz" dedi.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Arslan, "Burada 12 adet rüzgar enerji santrali var. Onların kaldırılmasıyla ilgili Enerji Bakanlığımızla çalışmalar yapıyoruz. Yasal düzenleme yapılıyor. Onlar buradan kaldırılacak. Onlar varken burada hizmet vermemiz mümkün değil" dedi.

Havalimanına ulaşım konusuna da değinen Bakan Arslan, "Raylı sistem bağlantısı yapıyoruz. Gayrettepe'den buraya raylı sistem çalışmasını başlattık. 37 kilometrelik bir tünel yapıyoruz Gayrettepe'den havalimanına, tamamen yeraltında. Yine buradan da mevcut ana hatta Gebze-Halkalı ve Marmaray dahil ona da bağlanacak. Raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili birçok yerden bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Biten yollar var" şeklinde konuştu.

(Mehmet Altunışık/İHA)

