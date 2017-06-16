3. havalimanı için hassas burunlar Gölbaşı'nda yetişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, 'Görev köpekleri ülkemize hizmet ediyorlar, hassas burunları ile her yıl tonlarca uyuşturucu yakalanmasına yardımcı oluyorlar. Özellikle 3. havalimanında görev alacak köpeklerin daha etkin eğitimi olacak. Görev köpeklerimiz suçla mücadelede bizim en büyük görev arkadaşlarımız' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, "Görev köpekleri ülkemize hizmet ediyorlar, hassas burunları ile her yıl tonlarca uyuşturucu yakalanmasına yardımcı oluyorlar. Özellikle 3. havalimanında görev alacak köpeklerin daha etkin eğitimi olacak. Görev köpeklerimiz suçla mücadelede bizim en büyük görev arkadaşlarımız" dedi.

İnsanların en sadık dostu olarak bilinen köpekler, zamanla güvenlik alanında kullanılabilecek üstün yeteneklerinin keşfedilmesiyle eğitilerek günümüzde güvenlik açısından önemli bir noktaya getirildi. Bugün asayiş devriyelerinde veya operasyon timlerinde sık sık gördüğümüz K-9 polis köpekleri, bir diğer adıyla hassas burunlar, güvenlik ve koruma gibi birçok alanda ülkemize hizmet ediyor. İHA ekibi Gölbaşı'nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'ni (KEM) ziyaret ederek, Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'den köpekler ve eğitimleri hakkında bilgi aldı.



AFGANİSTAN İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA

EGM Köpek Eğitim Merkezi'nin kurulduğu 1997 yılından bu yana yaklaşık 10 farklı branşta eğitim yürütmekte olduğunu belirten Şube Müdür Yardımcısı Öner, sadece ulusal değil uluslararası alanlarda da kurum ve kuruluşlara görev köpeği yetiştirildiğini ifade etti. Uyuşturucu, patlayıcı, silah ve mühimmat gibi 10 farklı branşta eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü dile getiren Öner, "Bu köpekler iş köpekleri grubunda yer aldıklarından dolayı beslenmeleri, diyetleri, eğitimleri, dinlenmeleri ve sağlıklarına özel önem gösteriliyor. Böylelikle almış oldukları eğitimlerle de suç ve suçlarla etkin bir mücadele sağlıyorlar. KEM'de köpekle çalışacak olan idareciler yazılı ve uygulamalı bir ön teste tabi tutulurlar, başarılı olan idareciler eğitim programlarına katılırlar. Burada da başarı gösterenler illere atanarak görevlerine devam ederler. Uluslararası olarak da çalışmış olduğumuz ülkeler arasında şu anda mesela kardeş ülke Afganistan'dan iki tane köpek idarecimiz bizlerle birlikte, burada eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ülkelerinde görevlerine devam edecekler" ifadelerini kullandı.



3. HAVALİMANI İÇİN ÖZEL EĞİTİM

İstanbul'daki yeni havalimanında (3. havalimanı) görev alacak köpeklerin de KEM'de yetiştirileceğini vurgulayan Öner, "Özellikle 3. havalimanında görev alacak köpekler daha sosyal, valiz aramasında daha hassas bir buruna sahip, kalabalıklar içinde arama yapabilen ve küçük miktardaki patlayıcı ve uyuşturucuları da bulabilecek şekilde eğitim alacaklar. Görev köpekleri ülkemize hizmet ediyorlar, hassas burunları ile her yıl tonlarca uyuşturucunun yakalanmasına yardımcı oluyorlar. Bir insanı buluyorlar, belki caydırıcılık olarak devriye atıyorlar. Görev köpeklerimiz suçla mücadelede bizim en büyük görev arkadaşlarımız diyebiliriz" şeklinde konuştu.



KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ'NİN MİNİK HASSAS BURUNLARI

Merkezde yer alan yavru köpek ünitesinde ise minik köpekler özenli bir eğitimden geçerek birer görev köpeği adayı oluyorlar. 45 günlükken başlayan ve 1 yaşına kadar devam eden eğitimlerde oyun oynama, sosyalleşme, engelleri aşma, problem çözme ve arama bulma eğitimleri veriliyor. Komiser Yardımcısı Canan Pezeli, eğitimler sonrasında başarılı olan genç köpeklerin karakter ve yeteneklerine göre uygun eğitim programlarına dahil edildiklerini belirtti.



KÖPEĞİNİZİN POLİS GÖREV KÖPEĞİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ?

Şube Yardımcısı Öner, köpek hibesi hakkında da şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızdan köpeğinin polis görev köpeği olmasını isteyenler şube müdürlüğümüzden bizlere ulaşarak köpeğini bize hibe edebilirler. Biz köpeğin gerekli eğitimlerini yaptıktan sonra ülkemize görev köpeği olarak kazandırıyoruz."

Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne 0312 462 8132 nolu telefondan, 0536 075 0222 nolu Whatsapp hattından, www.narkotik.pol.tr adlı internet adresi veya narkotikdbkem@egm.gov.tr adlı mail adresinden ulaşılabiliyor.

(HA)