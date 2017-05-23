3 haftada 64 bin 300 ton yaş çay alındı

2017 yaş çay kampanyasını 3 Mayıs'ta açan ve kısa sürede tam kapasiteye ulaşan ÇAYKUR bu güne kadar üreticiden 64 bin 300 ton çay alımı yaptı.

2017 yaş çay kampanyasını 3 Mayıs'ta açan ve kısa sürede tam kapasiteye ulaşan ÇAYKUR bu güne kadar üreticiden 64 bin 300 ton çay alımı yaptı.

Bayii ve bölge denetimleri için il dışında bulunan ÇAYKUR Genel Müdür Sütlüoğlu gece geç saatlerde döndüğü Rize'de ayağının tozuyla Of, Eskipazar, İyidere, Derepazarı ve Zihniderin Fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrika denetimlerinde kaliteli ürün için kaliteli hammadde vurgusunu tekrarlayan Sütlüoğlu, yurt içinde ve yurt dışında Türk çayının kalitesini anlattıklarını, bu kaliteyi yakalamak içinde bahçeden paketlemeye kadar olan sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kalite konusunda herkesin görevini layıkıyla yapmasının gerektiğini söyleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu "Kaliteli ürün için fabrika müdüründen çay alım yeri işçisine hatta üreticilere kadar herkesin aynı sorumlulukta olması gerekiyor. Gece gündüz demeden, idari işlerin yanında fabrikaları da denetliyorum. Dünyaya açılmaya dünya pazarında Türk çayı algısını oluşturmaya çalışıyoruz. 104 ülkeye ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı arttırmak ancak bunun için de ilk şart kaliteli ürün. Kaliteli ürün ise hammaddeden başlar. Biz hammaddeyi kalitesiz alırsak fabrikalarımız ne kadar modern olursa olsun kaliteli çay yapamayız. Kalitesiz malı da satabilen pazarlamacı olmaz. Bir ülkeden başka bir ülkeye koşuyoruz ama her şey çayın ve hammaddenin kalitesine bağlı. Bunu için öncelikli olarak kaliteli yaş yaprak ve işleme prosesini de özenle takip etmek gerekiyor. Bizde bunun çabası içerisindeyiz" dedi.

