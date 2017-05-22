Mücevherden oluşan Allah-ü Teala'nın 99 isminin bulunduğu en büyük Esma-ül Hüsna eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye eden Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, şimdi de besmele yazılı tabloyu hediye etmek için 3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor.

Mücevherden oluşan Allah-ü Teala'nın 99 isminin bulunduğu en büyük Esma-ül Hüsna eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye eden Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, şimdi de besmele yazılı tabloyu hediye etmek için 3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor.

Antalya'da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, Çamlıca Camii için 2,5 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde besmelenin yazılı olduğu bir tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için Erdoğan'ın yolunu gözlüyor. Daha önce mücevherden Allah-ü Teala'nın 99 isminin bulunduğu en büyük Esma-ül Hüsna eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye eden Şenol Vayvalako, şimdi de Çamlıca Camii için 2,5 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde besmelenin yazılı olduğu tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Vayvalako, 14 bin çivi, 16 bin değerli taş ve 8 kilogram ağırlığında altın suyuna batırılmış tel tabloyu hediye etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü yolunda 3 gündür bekliyor.



"3 GÜNDÜR SOKAKTAYIM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLİYORUM"

Kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, "Cumhurbaşkanımıza ufak bir hediyem var. Kendisine ulaşmaya çalışıyorum. 3 gündür buradayım. Kendisinin gelmesini bekliyorum. Sokakta bekliyorum sağ olsun çay ocağındaki arkadaşlar misafir etti. Meramımı anlatmak için sokaktayım 3 gündür. Umarım cumhurbaşkanına ulaşırım. Cumhurbaşkanımıza bundan 2 sene önce Esma-ül Hüsna tablosunu yaptım. Kendisi ve eşi bir tablo daha yapmamı istedi. Bu tabloyu yaptım. Kendisine ulaşamadım. Meramımı anlatmak için sadece bu yol kalmıştı bana geldim buraya kendisine ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

(Murat Solak / İHA)