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3 genç kayboldu, aileleri perişan oldu
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3 genç kayboldu, aileleri perişan oldu

İstanbul'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç, gözü yaşlı aileleri tarafından Bursa'da sokak sokak aranıyor.

İstanbul'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç, gözü yaşlı aileleri tarafından Bursa'da sokak sokak aranıyor.
Kağıthane ilçesinde oturan 3 çocukluk arkadaşı genç ailelerine haber vermeden ortadan kayboldu. Çocuklarının ortadan kaybolması üzerine sosyal medyada kayıp ilanı yayınlayan aileler çocukların Bursa'da görüldüğü bilgisi üzerine bu şehre geldi.
Gözleri yaşlı Bursa sokaklarında çocuklarını arayan aileler, umutla 155 Polis İhbar hattına başvuru yapılmasını istiyor.
Kabataş Lisesinde okuyan Eray Aygün (16), berber çırağı olan Harun Alkan (17), eczacı kalfası olan Cemil Yosun (17) yılbaşından hemen sonra ailelerine haber vermeden evlerinden ayrıldı. Üçü de ilkokul arkadaşı olan çocukların eve gelmemesi üzerine meraklanan aileler en yakın polis merkezine gidip başvuru yaptı. Kayboldukları tarihin ertesi günü üçünün de resminin bulunduğu kayıp afiş hazırlayan aileler sosyal medya hesaplarından kayıp ilanını paylaştı.
İlanı verdikleri günün ertesi sabahında Bursa'dan kayıp çocukların görüldüğü bilgisi geldi. Bir emlakçı, 3 çocuğun ev kiralamak için kendisine müracat ettiğini, yaşları tutmadığı için yardımcı olmadığını söyledi. Bunun üzerine aileler vakit kaybetmeden Bursa'ya hareket etti. Bursa'da ihbarı veren emlakçıyı bulup bilgi alan aileler, daha sonra Bursa sokaklarında karış karış gezerek çocuklarını aramaya başladı. Çocuklarına seslenen Yaşar Aygün, Yurdagül Alkan ve Birgül Yosun, "Bir an evvel eve dönün" çağrısı yaptı. Çok perişan olduklarını belirten aile fertleri, Bursa'da otobüs duraklarına ve AVM'lere çocuklarının fotoğraflarını yapıştırdılar. Perişan haldeki aile fertleri, çocukları görenlerin kendilerine 0532 4838640 numaradan ulaşmasını istedi.
(Burak Türker - Cengiz Gündüz/İHA)
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