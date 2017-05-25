3 Eski HDP il başkanı gözaltına alındı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, HDP eski il başkanı İshak Tacar ile oğlu H.T., A.K. ve R.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, HDP eski il başkanı İshak Tacar ile oğlu H.T., A.K. ve R.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen HDP eski il başkanı İshak Tacar ve oğlu H.T. ile birlikte A.K. ve R.G. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

