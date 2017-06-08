3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 isim hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 isim hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 şüpheli hakkında "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

(Başak Akbulut