3. dalga 'abla' operasyonunda 8 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga 'Abla' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga "Abla" operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de FETÖ/PDY'nin "Abla" yapılanmasına yönelik 9 Şubat'tan bu yana 3 dalga olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişi hakkında işlem yapıldı. 23 kişi tutuklanırken 9 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

3. dalga operasyonunda gözaltına 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Denizli 2. Sulh ceza mahkemesi tarafından 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

