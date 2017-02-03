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3 dakikada plazmayı çalıp kaçtılar
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3 dakikada plazmayı çalıp kaçtılar

İstanbul Ataşehir'de adaklık kurban satan bir kişinin ofisine bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan giren iki kişi, iş yerindeki plazmayı çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ataşehir'de adaklık kurban satan bir kişinin ofisine bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan giren iki kişi, iş yerindeki plazmayı çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ataşehir'de adaklık kurban satışı yapan Erdal Özgür'e ait ofise sabahın erken saatlerinde bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan giren iki kişi, ofisinde bulunan plazma televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Olay saniye saniye ofisin güvenlik kameralarına yansıdı. Ataşehir'de adaklık kurban satan Erdal Özgür, sabah İnönü Mahallesi'nde bulunan ofisine geldiğinde iş yerinin kapısının açık olduğunu gördü. Hemen içeriye giren Erdal Özgür, ofisin duvarında bulunan yaklaşık bin 700 lira değerindeki plazma televizyonun olmadığını ve iş yerinin dağıtıldığını fark etti.

PLAZMAYI ÇALDILAR
Ofisi çeşitli açılardan gören güvenlik kameralarını inceleyen Özgür, sabahın erken saatlerinde iş yerine gelen iki kişinin bıçak ve tornavida yardımıyla açtıkları kapıdan içeri girdiğini ve şahıslardan birinin plazma televizyonu yerinden söktüğünü, ikinci şahsın ise koltukları ve çekmeceleri dağıttığını gördü. Büyük bir şok yaşayan Erdal Özgür, yaşadığı duruma isyan etti.

İŞ YERİ SAHİBİ OLAYI ANLATTI
Sabah iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu anlatan Erdal Özgür, "Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun olmadığı etrafın dağınık olduğunu gördüm. Bin 700 liraya aldığım plazmam vardı onu götürmüşler. Bu başıma gelen ilk olay değil daha önce de koyunlarımı çalmışlardı. Tornavidayla dışarıdaki kapıyı açıyorlar. Burada bazen elemanlarımız ve bizler kalıyoruz" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında sabah 05.07'de ofise gelen kimliği belirsiz iki kişi, yanlarında getirdikleri bıçak ve tornavida ile ofisin kapısını açmaya çalışıyor. Yaklaşık 2 dakika boyunca kapıyı açmaya çalışan iki şahıs, 05.09'da kapıyı açarak iş yerine giriyor. İçeride 3 dakika kalan şahıslar, duvarda takılı bulunan plazmayı söküyor. İş yerinin her yerini aradıktan sonra ofisi dağıtan şahıslar 05.12'de plazmayı alarak iş yerini terk ediyor.
(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer/İHA)
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