3 çocuk pizzadan hastanelik oldu

Kütahya'da yedikleri pizza zehirlendiği belirtilen 3 çocuk, tedavi altına alındı.

Kütahya'da yedikleri pizza zehirlendiği belirtilen 3 çocuk, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir iş yerinden pizza yiyen B.F.K. (16) kardeşi O.K. (11) ve B.G. (11) bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuklar tedavi altına alındı.

B.F.K. ve O.K.'nin babası Ahmet Kartal, çocuklarına hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu ve yapılan müdahale sonucu sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Kartal, işletme hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Hüseyin Efe /HA)