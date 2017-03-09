3 çocuk annesinin yürek yakan dramı

Batman'da eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi kadın, 3 çocuğuyla birlikte, derme çatma ve yıkılma tehlikesi olan bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Bazı geceler aç uyuyan aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Batman'da eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi kadın, 3 çocuğuyla birlikte, derme çatma ve yıkılma tehlikesi olan bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Bazı geceler aç uyuyan aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Batmanlı 3 çocuk annesi Yüksel Gezer'in dramı yürek yakıyor. Kentin Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Gezer ve çocukları, yaklaşık bir yıl önce, en küçük çocuğunu dünyaya getirdiğinde eşi tarafından terk edildi. Yıkılma tehlikesi olan, derme çatma bir eve yerleşen Gezer, burada çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Hiçbir geliri olmayan ve komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Gezer, bazı geceler açlıktan uyuyamadıklarını belirterek, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini kaydetti.



"YEMEKLERİ ÇALI ÇIRPI YAKARAK ISITIYORUM"

Eşinin başka bir kadın yüzünden kendilerini terk ettiğini anlatan Gezer, "Şuan yaşadığımız ev bir gün üzerimize yıkılacak diye çok korkuyorum. Yağmur yağdığında sığınacak bir yerimiz yok. 3 çocuğum var en büyüğü 7, ortancası 2, küçüğü ise bir yaşında. Eşim bir yaşındaki küçük kızımın doğumundan sonra bizi terk etti. Buzdolabımızda yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Maddi durumum hiç iyi değil. Komşularımız yardımcı oluyor ve bir tabak yemek vermeseler aç kalıyoruz. Bazı geceler açlıktan uyuyamıyoruz. Bana yardım eli uzatılmasını istiyorum" dedi.

En küçük çocuğuna bez bile alamadığını anlatan Gezer, "Ocağım bile yok. Komşudan gelen yemekleri bahçede çalı çırpı yakarak, ısıtmaya çalışıyorum. Çocuklarım için yiyecek ve bez istiyorum" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Batman İl Müdürü Beşir Aslan ise, Gezer ailesinin ihtiyaçlarını tespit etmek için bir ekip görevlendireceğini belirterek, gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

(Osman Arslan/İHA)