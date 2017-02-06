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3 çocuğuyla ortada kalan adam yardım bekliyor
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3 çocuğuyla ortada kalan adam yardım bekliyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 13 yıllık eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğuyla ortada kalan ve çalışamayan Aykut Yaşar isimli vatandaş hayırseverlerden yardım bekliyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 13 yıllık eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğuyla ortada kalan ve çalışamayan Aykut Yaşar isimli vatandaş hayırseverlerden yardım bekliyor.
Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Aykut Yaşar, yaklaşık 6 ay önce 13 yıllık eşi tarafından terk edildi. 3 çocuğuyla birlikte ortada kalan Yaşar'ın geçirdiği bir kaza sonucu da kolu kırıldı. Kolu kırıldıktan sonra işe çıkamadığını ve dolayısıyla para kazanamadığını söyleyen Yaşar, çocuklarının her gün aç yattığını ifade ederek, "Eşim bizi terk ettikten sonra çocuklarım perişan oldu. Seyyar satıcılık yaparak ekmek paramızı çıkartıyorum ancak şimdi de kolum kırılınca işe de çıkamıyorum. Çocuklarım çok zor durumda. Bize bakacak kimse yok. Bir bacım var Elazığ'da kendisi hasta, bir de üvey annem var o da şeker hastası. Maddi imkansızlıktan dolayı oğlum okula gitmiyor. Çocuklarım çok küçük, evi geçindirecek yaşta değiller. Elim kolum bağlı, çocuklarımla birlikte intihar etmeyi bile düşündüm. Çok çaresizim, belki insanlar bu nasıl erkek diyebilirler ama bir erkek bir kadının yaptı işleri yapamaz. Allah rızası için devletimizden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Aykut Yaşar'ın 13 yaşındaki oğlu da babasının durumundan dolayı çok zor durumda olduklarını belirterek hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.
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