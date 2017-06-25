3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı için tebrik mesajları yayınladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı için tebrik mesajları yayınladı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı bayram mesajı şöyle: "Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun yaşanacağı bir Ramazan Bayramı'nı daha kutluyoruz. Bu vesile ile; Galatasaray Camiası'nın, Türk ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en iyi dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz." Fenerbahçe'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde: "Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlar; Ülkemiz ve tüm Fenerbahçe Ailesi'ne sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram dileriz." Beşiktaş'ta yayınladığı mesajda, "Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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