3 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası alınan disiplin sevki kararlarını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:



"Çaykur Rizespor Kulübü'nün 12.05.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Medipol Başakşehir FK Kulübü'nün 13.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 13.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Gaziantepspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Bursaspor Kulübü'nün 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Beşiktaş Kulübü'nün 15.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Göztepe Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Samsunspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Ümraniyespor Kulübü idarecisi Evrahi Keleş'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Altınordu TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Altınordu Kulübü antrenörü Arif Ufuk Kahraman'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Altınordu TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Bandırmaspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bandırmaspor Kulübü futbolcusu Gökhan Karadeniz'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Adana Demirspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Şanlıurfaspor Kulübü futbolcusu Kağan Söylemezgiller'in 14.05.2017 tarihinde oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Eskişehirspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

