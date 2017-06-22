'3 boyutlu' bebek dünyaya geldi

Anne karnında iken görme engelli anne ve babası için maketi yapılan Ebrar Tuğba bebek dünyaya gözlerini açtı.

Anne karnında iken görme engelli anne ve babası için maketi yapılan Ebrar Tuğba bebek dünyaya gözlerini açtı.

Halk arasında tavukkarası veya gece körlüğü, tıptaki adıyla da Retinitis Pigmentosa hastası 23 yaşındaki Yeliz Temiz, 2015 yılında hayatını birleştirdiği eşi Tekin Temiz ise yüzde 30 oranında görme yetisine sahip. Daha önce Türkiye'de ilk kez Türkiye Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yöntemle bebeğinin maket modeline dokunarak hissetmeleri sağlanan çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.

Evlat sevgisinin bambaşka olduğunu söyleyen Yeliz Temiz, "Onun sesinin üzerine daha güzel bir ses duymadım. Benim için maket bambaşka bir şeydi. Bu konuda Türkiye Hastanesi'ne ve maketin oluşumu aşamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü normal bir ultrasonda bir fotoğraf olarak veriliyordu ve çocuğumun hangi aşamada olduğunu görmemenin üzüntüsünü yaşıyordum. Ama o maketi elime aldığım an bebeğim kucağımdaymış hissini yaşatıyordu. Maketin canlı haliyle tek farkı sesini duymak ve sıcaklığını hissetmek" dedi.



"BİR ÇOCUĞUN EN İYİ BAKICISI ANNE VE BABASIDIR"

Bebeğin bakımında tek yardımcısının eşi olduğunu vurgulayan Yeliz Temiz, "Bir çocuğun en iyi bakıcısı anne ve babasıdır. Ben bebeğimi en iyi şekilde yetiştireceğimi düşünüyorum. Bebeği banyo yaptırma konusunda korkuyordum ama onu da öğrendikten sonra en iyi şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Benimle aynı hastalığı taşıyan görme engelli bir abim ve kız kardeşim var. Abim ve bebeğinde görme problemi var ama ona en iyi şekilde bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

İkinci bir bebeği şimdilik düşünmediğini belirten Temiz, "Bebeğimin iyi şartlar altında yetişmesini ve hiçbir şeyin eksikliğini yaşamamasını istiyorum. Ona en iyi hayatı sunmak için ikinci bebeği düşünmüyorum" diye konuştu.



"EŞİME YARDIMCI OLACAĞIM"

Görme engellilerin hisleriyle mutlu olduğunu ve o hisleri kendi dünyalarında canlandırdıklarını dile getiren Tekin Temiz, "Bize bebeğin 3 boyutlu maketini oluşturarak Anneler Günü'nde bize bu mutluluğu yaşattılar. Babalar Günü haftasında ise bebeğimizi kucağımıza aldık. Bebeğimizin şu anki sağlık kontrollerinde hiçbir sıkıntı yok. İlerleyen zamanlarda gerekli kontrollerini bütün bebekler gibi sağlayacağız. İlk defa baba olmanın mutluluğu içerisindeyim. Eşime tabi ki yardımcı olacağım. Bebeğimizi beraber büyüteceğiz. Artık yolumuza 3 kişi olarak devam edeceğiz. Bu mutluluğu bize yaşatan Türkiye Hastanesi'ne ve bizim mutluluğumuzu tüm dünya ile paylaşmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



BEBEK MAKETİNE BENZİYOR

Yazılımı gerçekleştiren Biyomedikal Uzmanı Halil İbrahim Karatürk, "4 boyutlu ultrasondan aldığımız datalarla 3d yazılım sistemiyle 2 ay önce annesine bebeğinin maketini verme fırsatımız oldu. Onlarla birlikte bu mutluluğu biz de tattık. Bebeğimiz maketine benzer bir şekilde dünyaya geldi. Bu sistemin hastaya herhangi bir zararı yok. Çünkü çekilen ultrason sonrası datalardan aldığımız verilerle maketi oluşturuyoruz" diye aktardı.

"Doğumdan hemen sonra göz muayenesi yapıldı"

Doğumu gerçekleştiren Op.Dr. Özgür Çetiner, "Yeliz hanımı doğumunu sezeryanla gerçekleştirdik. Bebeğimiz 3 buçuk kilo, 51 santimetre boyutlarında dünyaya geldi. Yeliz hanım ve eşi görme engelli dolayısıyla çocuklarının dünyaya gelmesinde vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Doğumdan hemen sonra göz muayenesi yapıldı ve bir sıkıntı olmadığı gözlendi. Fakat ilerleyen dönemlerde daha ayrıntılı kontrolleri olacak" ifadelerini kullandı.

