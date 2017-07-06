Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. İnşallah bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. İnşallah bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Görüşmelerde yapılan anlaşmalar düzenlenen törenle imzalanırken, Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadele konusuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisinin sınır dışı edildiğini, 53 bin kişiye de giriş yasağı koyulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Widodo ve heyeti ile verimli ve samimi istişareler gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti benim 2 sene önce gerçekleştirdiğim seyahatin iadesi niteliğindedir. Endonezya ile işbirliğimizin bu ziyaretle güçlendiğine inanıyorum. 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükselttiğimiz işbirliğimizi bugün yeni anlaşmalarla daha da güçlendirdik. Çok verimli, oldukça samimi istişareler gerçekleştirdik. Gerek ikili, gerekse heyetlerarası yaptığımız görüşmelerle bundan sonraki sürece yönelik ne gibi adımlar atacağız, bunları görüşme fırsatımız oldu. Bölgesel sorunları ele aldığımız gibi en son Katar'daki gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu" diye konuştu.



"DEAŞ VE FETÖ ŞER ŞEBEKELERİ İLE MÜCADELEMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Dünyadaki terörle mücadele noktasında müşterek ne gibi adımlar atılması gerektiği yönündeki konuları konuşma fırsatı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dünya artık lokal mevziler olarak ele alınacak değil, bir bütün olarak ele alınması gereken, gelişmelerin bu şekilde takip edilmesi gereken bir zemin arz ediyor. Özellikle güvenlik ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk. Her iki ülkenin de emniyeti için önemli kararlar aldık. DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleri ile mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya terörün kanlı yüzünü iyi bilen, bunun acısını defaten yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik, 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri temizleyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. İnşallah bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok daha dikkatli olmamız, istihbarat paylaşımını en üst düzeye çıkartmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz. İşgal ettiği bölgelerden çıkartılan DEAŞ'lı teröristlerin ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Bir kez daha Endonezyalı kardeşlerime FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimizle kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ekonomik ve ticari ilişkileri de değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, 2000'li yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 260 milyon dolar, 2016 yılında 1,7 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bunun yeterli olmadığını ifade etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır. 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik, bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin başlatılması kararı alındığını kaydeden Erdoğan, "Anlaşmanın ikili ticaretimizi ve yatırımlarımızı çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.



"TEKNİK İSTİHBARATIN DAHA ÖN PLANA ÇIKARTILMASI İLE TERÖRLE DAHA DA ETKİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDEBİLECEĞİZ"

Endonezya ve Türkiye'nin önemli potansiyele sahip iki ülke olduğunun altını çizen konuk Cumhurbaşkanı Widodo ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmeler sırasında çok somut bazı işbirliği alanlarının altını çizdim. Özellikle savunma sanayi ve enerji alanında işbirliğinin yanı sıra terörle mücadele konusunda. Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin başlatılması ile ilgili noktanın altını beraber çizdik. Ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve yatırım ortamının oluşturulması konularını ele aldık. Savunma sanayi alanında yaptığımız işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Endonezya-Türkiye orta sınıf Kaplan Tankı üretimi üzerinde çalışıyor. Endonezya'nın havacılık şirketi ile Türkiye'de TAİ arasında bir mutabakat zaptı imzalanmış durumda havacılık alanında. Denizaltı ve insansız havaalanlarının imalatında işbirliği ile ilgili mutabık kaldığımız noktalardan birisi" dedi.

İki ülke arasında terörle mücadele anlamında işbirliğini güçlendirmeye karar verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Widodo, "İstihbari bilgi alanında işbirliğini daha da güçlendirerek bunu yapmayı amaçlıyoruz. Bilişim teknolojilerinin istihbarat alanında kullanılması, teknik istihbaratın daha ön plana çıkartılması ile terörle daha da etkili şekilde mücadele edebileceğiz. Endonezya olarak biz Türkiye'nin, Endonezya'nın BM Güvenlik Kurulu adaylığına verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

