3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Adana ve Kayseri'de 3 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Adana ve Kayseri'de 3 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında bulunan adli ve idari soruşturmalar kapsamında Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız görevlerinden uzaklaştırıldı. (Uğur Kan Yüksek/İHA)
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