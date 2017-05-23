Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
3 başkan, 4 teknik direktör ligde tutamadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

3 başkan, 4 teknik direktör ligde tutamadı

Yaşanılan maddi problemlerden dolayı önce Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, bu yıl da 2. Lig'e düşen, 3 yıldır açılamayan transfer tahtasıyla mücadele eden Mersin İdman Yurdu'nda işler bir türlü yolunda gitmiyor. Bu yıl 3 başkan, 4 teknik direktör değişikliğine rağmen 92 yıllık kulüp, 8 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig'in yolunu tuttu.

Yaşanılan maddi problemlerden dolayı önce Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, bu yıl da 2. Lig'e düşen, 3 yıldır açılamayan transfer tahtasıyla mücadele eden Mersin İdman Yurdu'nda işler bir türlü yolunda gitmiyor. Bu yıl 3 başkan, 4 teknik direktör değişikliğine rağmen 92 yıllık kulüp, 8 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig'in yolunu tuttu.
Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele eden ancak ligin bitimine 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Mersin İdman Yurdu'nda moraller bozuk. 1925 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Mersin ekibi, 3 yıldır açılamayan transfer tahtası, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynayan takım, önümüzdeki sezon 8 yıl aradan sonra Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, bu yıl 26 puan toplayarak TFF 1. ligi düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmiş oldu. Önceki yıllarda yakaladığı başarıları mumla arayan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig, 39 yıl 2. Liglerde ve 38 yıl da amatör liglerde mücadele etti. İlk profesyonel mücadelesine 2. Lig'de Çukurova İdman Yurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdmanyurdu'nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. Lig'de mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, ilk kez Süper Lig'e çıktı.

BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DE BÜYÜK TAKIMLARIN KORKULU RÜYASIYDI
Süper Lig'de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig'deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 yıllarında geçirdi. Söz konusu yılda oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Mersin İdmanyurdu, ligi de 36 puanla 4. sırada bitirmeyi başardı. Bahsi geçen yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray'a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Mersin İdman Yurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, 22 puan topladı ve küme düştü. Mersin, 2 sezon 2. Lig'de oynadıktan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak Süper Lig'de de 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. Lig'e düştü. 1979-80 sezonunda da Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Mersin İdman Yurdu, 1 sezon aradan sonra yeniden küme düştü ve uzun süre Süper Lig'e yükselemedi.

TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONUNU GEÇİRDİ
Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. Lig'de tam 28 yıl Süper Lig'e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte 2. Lig B Kategorisi'ne de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig'e 'merhaba' dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin temsilcisinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig'e düştü. Spor kamuoyunun 'asansör takım' benzetmesi yaptığı Mersin İdman Yurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig'e düşmüştü. Bu sezon oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik, 17 de mağlubiyet alan Akdeniz takımı, 3 puan silme cezası bulunmasından dolayı 26 puanla ligi son sırada bitirdi. Ligde oynadığı 34 maçta rakip kalelere sadece 35 gol atabilen Mersin temsilcisi, kalesinde 71 gol gördü. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, 26 puan toplayarak TFF 1. Lig düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmiş oldu.

3 BAŞKAN, 4 TEKNİK DİREKTÖR TAKIMI LİGDE TUTAMADI
Bu sezon Hüseyin Çalışkan, Ali Tekin ve Mahmut Karak'ın başkanlığını yaptığı Mersin İdmanyurdu, 4 teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen ligde kalmayı başaramadı. Sezona Mehmet Levent Arıkdoğan'la başlayan ardından Yusuf Şimşek, Memduh Özbalta ile devam eden ve son olarak Teknik Direktör Levent Eriş ile ligde kalma mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu, 31. hafta sonunda lige havlu attı. 75 milyon lira borcu bulunan ve transfer yasağının halen devam ettiği Mersin İdman Yurdu'nun borçları silinip, transfer yasağı açılmazsa önümüzdeki yılda zor günler bekliyor.
(Koray Ünlü / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
Marketler zincirinin bölge deposundaki yangın
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
'Darbeyi bir, iki ay öncesinden dillendirenler vardı'
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Yakıt deposunda 25 kilo esrar ele geçirildi
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Bahçeli'den FETÖ mesajı: Gözlerinin yaşına bakmayın!
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı
Kayıp Apollon Tapınağı aranıyor
Kayıp Apollon Tapınağı aranıyor
Manchester'daki terör saldırısını kınadı
Manchester'daki terör saldırısını kınadı
Kamuda FETÖ operasyonu: 124 gözaltı kararı
Kamuda FETÖ operasyonu: 124 gözaltı kararı
Bahçeli: Sorun var demektir
Bahçeli: Sorun var demektir
Trump ile Mahmud Abbas bir araya geldi
Trump ile Mahmud Abbas bir araya geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English